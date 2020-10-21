لأول مرة منذ أشهر.. ألمانيا تسجل قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث سجلت أكثر من 7500 إصابة في 24 ساعة وذلك لأول مرة منذ شهر إبريل الماضي.





ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فقد أظهرت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7595 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بالفيروس منذ تفشيه في البلاد إلى 380762.





وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.





وفرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، أمس الثلاثاء، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن السلطات المحلية في العاصمة لم تلجأ لفرض الإغلاق العام في المدينة مجددًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ودعا عمدة برلين، مايكل مولر، المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، لتجنب إعادة فرض قيود كورونا الصارمة مرة أخرى.



