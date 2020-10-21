ليفاندوفسكي وسواريز يقودان التشكيل المتوقع لبايرن وأتلتيكو فى دوري الأبطال

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، بملعب أليانز آرينا، في إحدى قمم الجولة الأولى لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.





ويدخل أتلتيكو هذه المباراة، وهو يفتقد 3 لاعبين مؤثرين، وهم خوسيه ماريا خيمينيز، وساؤول نيجويز، ودييجو كوستا.





أما بايرن بطل أوروبا فيتسلح بقوته الضاربة، بقيادة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في غياب كل من ليروي ساني للإصابة، وسيرجي جنابري بسبب كورونا.





ومن المتوقع أن يدخل بايرن المباراة كالتالي:





حراسة المرمى: نوير.





الدفاع: هرنانديز - ألابا - بواتينج - بافارد.





الوسط: كيميتش - مولر - جوريتسكا.





الهجوم: كومان - ليفاندوفسكي - دوجلاس كوستا.





أما أتلتيكو مدريد فيُتوقع أن يكون تشكيله كالآتي:





حراسة المرمى: أوبلاك.





الدفاع: هيرموسو - فيليبي - سافيتش - تريبير.





الوسط: كاراسكو - كوكي - هيريرا - يورينتي.





الهجوم: سواريز - فيليكس.