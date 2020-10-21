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أخبار العالم

صفعة لـ أردوغان.. أول رد من ألمانيا على طلب اليونان تعليق تصدير الأسلحة لـ تركيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
أول رد من ألمانيا
أول رد من ألمانيا على طلب اليونان تعليق تصدير الأسلحة لـ ترك
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دعاء أبوهشيمة
استجابت ألمانيا، اليوم الأربعاء، لطلب يوناني يقضي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بسبب سياسات أنقرة العدوانية في المنطقة.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الفيدرالية تتبع "سياسة تصدير الأسلحة المقيدة والمسؤولة".

وبحسب ما ورد قالت وزارة الخارجية إن تراخيص بيع الأسلحة إلى تركيا تمنح "بعد دراسة متأنية ومن منظور معايير السياسة الخارجية والأمنية".

وبحسب نفس التقارير، أضافت الوزارة أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا "منخفض للغاية".

وبالأمس، دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إلى تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في رسائل بعث بها إلى نظرائه. 

وفي رسائله إلى نظيره الألماني هيكو ماس، وأرانشا جونزاليس لايا الإسباني، والإيطالي لويجي دي مايو، أشار ديندياس إلى "الأعمال الاستفزازية الأخيرة" التي قامت بها تركيا ، والتي يقول إنها تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الوسائل العسكرية. 

واستشهد ديندياس بقرار المجلس الأوروبي الأخير الذي تضمن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تصدير المعدات العسكرية إلى دول ثالثة تستخدم المعدات لأعمال عدوانية أو لإحداث زعزعة إقليمية، كما هو الحال مع تركيا.

ودعا الوزير اليوناني في رسالته إلى ماس على وجه الخصوص، إلى عدم إصدار تصاريح لتصدير الغواصات والفرقاطات والطائرات أو العربات المدرعة إلى تركيا.

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