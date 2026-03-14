بسبب شكاوى المواطنين من عدم توافرها.. محلية كوم حمادة بالبحيرة تتابع توزيع أسطوانات البوتاجاز

تابعت الوحدة المحلية بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة، برئاسة حسام جلال، وبمشاركة ابتسام أبو الريش، سكرتير الوحدة، موقف توفير أسطوانات البوتاجاز بقرية منشأة أمين إسماعيل، وذلك عقب تلقي شكاوى من بعض المواطنين بشأن عدم توافر الأنابيب بالقرية.

وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة تموين كوم حمادة، برئاسة محمد فوزي شهاب، حيث تم الدفع بسيارة أنابيب غاز لتوفير احتياجات المواطنين، مع متابعة أعمال التوزيع ميدانيا والتأكد من وصول الخدمة لمستحقيها.

في السياق ذاته، قام محمود البتانوني، رئيس الوحدة المحلية بكفر بولين، بمتابعة سير العمل داخل مستودع كفربولين، للتأكد من انتظام عملية بيع أسطوانات الغاز للمواطنين، والالتزام بالأسعار والتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، عقب الزيادة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، بشأن المتابعة المستمرة لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.