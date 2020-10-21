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أخبار البلد

رئيس قبرص : علاقاتنا مع مصر واليونان ليست ضد أى دولة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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أكد الرئيس القبرصى، "نيكوس أنستاسيادس، أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، ليست ضد أى دولة وإنما تهدف إلى السلام والاستقرار فى شرق البحر المتوسط.

وشدد الرئيس القبرصي ، على أهمية مبادرة "غاز المتوسط" ساعدت فى تقريب وجهات نظر الدول وأثبتت كيف يستطيع الحوار والمصالح المشتركة إلى إيجاد حلول للمشكلات والاستقرار والسلام وإيجاد حلول للخلافات القائمة.


ولفت إلى أن الممارسات التركية غير القانونية تهدد أمن المنطقة، مضيفا: "لقد اتفقنا بالإجماع على ضرورة  احترام السيادة لكل دولة حسب الاتفاقيات الدولية، مضيفا: "بحثنا تطوير علاقات الشراكة الأوروبية مع مصر". 

وتابع: "التنقيب التركي في شرق المتوسط غير شرعي، وتركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة، داعيا تركيا لوقف ممارستها المزعزعة للاستقرار ". 

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