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محافظات

ضبط 120 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة بالزقازيق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مدير الإدارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة إحدي الصيدليات بمدينة الزقازيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها غير مرخصة، وتفتح أبوابها للجمهور، وتقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بدون إستصدار ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون.
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وقام مفتشي الحملة بضبط وتحريز ١٢٠ ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، وتم إتخاذ الإجراءات كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، ومصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة، بالإضافة إلي تشميع الصيدلية لعدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحضر اللازم للمخالفات برقم ٣٩٨٥ لسنه ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طواريء ثان بمركز شرطة الزقازيق.
 
وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة ورجال مباحث التموين بالمحافظة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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