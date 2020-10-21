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منوعات

عمره 14 عاما.. أطول طفل في العالم يتخطى حاجز المترين.. تفاصيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بطول يبلغ  أكثر من 221 سم رسميًا أصبح الصبي الصيني هو أطول طفل في العالم وبين ملايين الصينين قصار القامة، وتطلب وجود طفل بهذا الطول والحجم إلى معاملة وأدوات خاصة تناسب قامته.

شياويو البالغ من العمر 14 عامًا ، من مدينة ليشان في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية ، بلغ طوله 221 سم (7.25 قدمًا) في عيد ميلاده ، وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

فيما قال أحد المسؤولين الذين أكدوا طول الصبي،  أن المراهق كان كبيرًا جدًا لدرجة أنه كان بحاجة إلى صنع أثاث خاص، ويتضمن ذلك مكتبًا وكرسيًا يمكنه ملاءمته حتى يتمكن من الدراسة.

وقالت "وو مي" جدة "شياويو" للصحيفة: "لقد نما أطول كثيرًا في العامين الماضيين" في يونيو 2018 ، عندما جاء أجري اول لقاء كان لا يزال في الصف السادس من المدرسة الابتدائية ، بطول 206 سم (6.59 قدم).

في ذلك الوقت أعرب الشاب عن رغبته في تحدي رقم جينيس للأرقام القياسية وأن يصبح أطول مراهق في العالم، وفي أغسطس من هذا العام ، قدم Xiaoyu وعائلته طلبًا لتحدي "أطول شhf ذكر" على موقع جينيس الرسمي.

كما قال"شياويو": "منذ أن دخلت المدرسة ، لاحظت أنني أطول من الأطفال الآخرين في عمري، وكان العديد من الطلاب يخطئون في أنني أكبر منهم سنًا"، مضيفًا:"لقد أزعجني ذلك لكنني قررت أن أجعله شيئًا إيجابيًا من خلال التقدم إلى موسوعة جينيس لمعرفة ما إذا كان بإمكاني الحصول على الرقم القياسي العالمي".

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