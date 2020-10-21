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أخبار البلد

استعدادات مكثفة في المطارات لمواجهة سيناريو سوء الأحوال الجوية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:43 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
عقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات الإجتماع الدورى لمديرى المطارات، مؤكدا أهمية انعقاده للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار ما يؤدى إلى سرعة الإنتهاء من الأعمال المطروحة والإستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التى تصب فى نهاية الإجتماع فى المصلحة العامة للشركة.

واستعرض قطاع المطارات الحركة الجوية فى المطارات وتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد عليها مقارنة بعام ٢٠١٩ للوقوف على الوضع الحالى بالنسب الدقيقة وحساب تأثير الأزمة على قطاع الطيران ووضع الخطط التى تمكن الشركة من التعافى من أثار الأزمة عن طريق الإعتماد على تذليل العقبات التى تواجه المطارات بالجهود الذاتية وتقليل النفقات.

وأكد محجوب أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التى لا غنى عنها  لكل مطار لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير حيث شهدت الفترة السابقة أكبر قدر من تنفيذ المشاريع المعلقة وإستغلال فترة ركود الحركة الجوية فى سرعة إنهاء تلك المشاريع وكذلك متابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالإهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.

ووجه محجوب مديري المطارات بإعداد خطة مسبقة لمواجهة سيناريو سوء الأحوال الجوية والإستعداد الجيد لجميع الإحتمالات ،كما أكد على ضرورة الإلتزام بعمل تحليل pcr للركاب القادمين لمطارتنا وذلك للحفاظ على الركاب والعاملين الذين هم ركيزة أساسية للشركة ويجب الحرص على تدريبهم التدريب الأمثل .

كما أوضح قرب بدء التشغيل الفعلى للمطارات الجديدة والتى تتطلب عمالة فنية مدربة جيدا لضمان تشغيل ناجح يضيف لنجاح منظومة العمل ، وقد تم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل المطارات ومن المخطط أن ينعقد هذا الإجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولًا للحلول المثالية .

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