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رياضة

ميدو يكشف دور هاني أبوريدة في أزمة مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:40 م
الزمالك والرجاء
الزمالك والرجاء
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو أن هاني أبوريدة يقاتل حاليا داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من أجل خوض مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في موعدها بشكل طبيعي السبت المقبل.

وقال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الجانب المغربي يريد تأجيل اللقاء ويضغط بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من أجل تأجيل المباراة".

وأضاف: "في المقابل الزمالك وعلى عكس تصريحات رئيس ناديه، يضغط وبقوة لخوض المواجهة في موعدها لكن تصريحات رئيس النادي لا تعبر عن تحرك نادي الزمالك حاليا الذي استعان بهاني أبوريدة لإقامة اللقاء في موعده".

وختم حديثه قائلا: "هاني أبوريدة قوي للغاية داخل كاف ولذلك الزمالك يريد استغلال نفوذه لإقامة اللقاء في موعده".

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