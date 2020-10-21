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أخبار العالم

بوليتيكو: بومبيو ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت المجلة نقلا عن مصدرين مطلعين إن بومبيو يتطلع إلى خوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل.

وأضافت أنه اتخذ عددًا من الخطوات لكسب تأييد الناخبين المؤيدين لإسرائيل والإنجيليين الذين يشكلون جزءًا رئيسيًا من القاعدة الانتخابية لترامب، من أجل البناء عليها.

إلى ذلك، قال المصدران إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إعلان العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية البارزة - بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام - معادية للسامية وأنه لا ينبغي على الحكومات دعمها.

يمكن أن يأتي الإعلان المقترح من وزارة الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع. إذا حدث الإعلان، فمن المحتمل أن يسبب ضجة بين مجموعات المجتمع المدني وقد يؤدي إلى التقاضي منتقدو الخطوة المحتملة قلقون أيضًا من أنها قد تدفع الحكومات الأخرى إلى المزيد من قمع مثل هذه الجماعات. في غضون ذلك، نفت الجماعات المذكورة أي مزاعم بأنها معادية للسامية. 

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو يضغط من أجل الإعلان، وفقًا لما ذكره أحد مساعدي الكونجرس الذي لديه اتصالات داخل وزارة الخارجية. 

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