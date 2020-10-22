إيران: سنبدأ هذا العام بتصدير النفط مقابل الغذاء

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس الأربعاء، إن بلاده ستبدأ تصدير النفط مقابل استيراد المواد الغذائية والأساسية، في ظل تشديد العقوبات الصارمة على قطاع النفط الإيراني وعدم قدرة البلاد على بيعه.





ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "همتي"، قوله "سنحاول تصدير النفط واستيراد البضائع الأساسية والمواد الغذائية بطريقة مكررة، وهذا يعني أننا لم نعد بحاجة إلى أنظمة صرف العملات الكلاسيكية في العالم".





واعترف همتي بأن "حكومة الرئيس حسن روحاني تواجه مشكلة في تمويل عجز الموازنة"، مبينًا أن "الحكومة تمكنت من تجاوز هذا العجز في النصف الأول من العام من خلال إصدار سندات“، مشددًا على أهمية استمرار هذه العملية لتخطي النصف الثاني من العام".





وتعاني إيران من مشاكل اقتصادية ومعيشية في ظل العقوبات وتفشي جائحة فيروس كورونا، وعدم قدرتها على بيع النفط الذي تعتمد عليه البلاد في إعداد الموازنة، كما يلعب هذا القطاع دورًا هامًا في توفر العملة الأجنبية لاقتصاد إيران، فيما تواجه البلاد مشاكل عديدة في توفير السلع الأساسية من الخارج.





وانهار الريال الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية في ظل إعلان المسئولين في البنك المركزي الإيراني وجود نقص في توفير العملات الأجنبية، في ظل العقوبات وحجب الأموال الإيرانية في بعض بنوك دول مثل العراق وكوريا الجنوبية.







