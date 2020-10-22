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6 شهور مخرجتش من البيت.. مها أبو عوف: تحاليل كورونا سلبية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
الفنانة مها أبو عوف
الفنانة مها أبو عوف
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إبراهيم القادري
أكدت الفنانة القديرة مها أبو عوف، التزامها بالإجراءات الوقائية؛ حفاظا على صحتها من فيروس كورونا.

وأضافت مها أبو عوف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، أنها أجرت تحاليل وفحوصات فيروس كورونا وجاءت نتيجة المسحات سلبية.

وتابعت مها أبو عوف "فضلت 6 شهور مخرجتش من البيت، وخرجت من 10 أيام عشان بدأت تصوير عمل جديد".

يخوض الفنان رامز جلال تجربة سينمائية جديدة تحت اسم "أحمد نوتردام"، ليعود إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب منذ تقديم آخر أفلامه "سبع البرمبة"، وينتظر الجمهور فيلم رامز الجديد المقرر عرضه فى العام المقبل. 

ونرصد بعض المعلومات عن الفيلم الجديد لرامز جلال. 

- قام صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمي" بتغيير اسم العمل إلى "أحمد نوتردام"، وطرح صناع الفيلم بوستر مبدئى للعمل، حيث يقوم مخرجه محمود كريم بوضع اللمسات الفنية لمونتاجه، حتى يكون جاهزا للعرض بدور السينما، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته غادة عادل وخالد الصاوى وبيومي فؤاد.

- يقدم رامز جلال دور صحفى يبحث عن سفاح النساء والذى يقوم بدوره خالد الصاوى. 


- يقوم رامز جلال بالاستعانة بشخصية احدب نوتردام والتى يتعلق بها سفاح النساء وهو السبب الرئيسى فى تسمية الفيلم "احمد نوتردام". 

- يدخل رامز جلال فى قصة حب مع الفنانة غادة عادل التى تقدم شخصية طبيبة. 

- انتهى رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، بعد توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا. 

- تم تصوير العمل فى حى المهندسين داخل مدينة الانتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل، في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة. 

- ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: بيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، من تأليف لؤى السيد واخراج محمود كريم.

- كانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

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