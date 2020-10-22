استياء رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو خطوبة طفلين في عين شمس

في واقعة غريبة تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحفل خطوبة طفلين في حي عين شمس.





ويظهر في الفيديوهات حفل خطوبة طفلين عمرهما حوالي 10 سنوات يحتفلان بخطوبتهما وسط عشرات المدعوين وأغلبهم من الأطفال أصدقاء الطفلين.



وأثارت الفيديوهات استياء رواد السوشيال ميديا من تصرف أهالي الطفلين علي تلك الواقعة، حيث أنهم هكذا يقضون على طفولة ابنيهما وقد يتسببون في تغير مسار حياتهما بالكامل.



وبحسب ما يظهر في الفيديوهات فإن الخطوبة هي لفتاة في الصف الثالث الابتدائي على طفل في الصف الرابع الابتدائي.





وتتفحص أجهزة الأمن الفيديوهات المتداول لخطوبة الطفلين في التي قد أقيمت بمنطقة عين شمس للتأكد من صحتها، وقد أكد مصدر أمني أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أسرتي الطفلين في حال ثبوت صحة الواقعة.



