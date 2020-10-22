AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استياء رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو خطوبة طفلين في عين شمس

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
في واقعة غريبة تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحفل خطوبة طفلين في حي عين شمس.

ويظهر في الفيديوهات حفل خطوبة طفلين عمرهما حوالي 10 سنوات يحتفلان بخطوبتهما وسط عشرات المدعوين وأغلبهم من الأطفال أصدقاء الطفلين.

وأثارت الفيديوهات استياء رواد السوشيال ميديا من تصرف أهالي الطفلين علي تلك الواقعة، حيث أنهم هكذا يقضون على طفولة ابنيهما وقد يتسببون في تغير مسار حياتهما بالكامل.

وبحسب ما يظهر في الفيديوهات فإن الخطوبة هي لفتاة في الصف الثالث الابتدائي على طفل في الصف الرابع الابتدائي.

وتتفحص أجهزة الأمن الفيديوهات المتداول لخطوبة الطفلين في التي قد أقيمت بمنطقة عين شمس للتأكد من صحتها، وقد أكد مصدر أمني أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أسرتي الطفلين في حال ثبوت صحة الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لصور أمينة خليل المثيرة للجدل

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

المتنمرون يتساقطون .. الشرطة تضبط سيدة تعدت على طفلين افريقيين وأجبرتهما على أكل القمامة فى 6 أكتوبر .. والنائب العام يأمر بحبسها .. والمتهمة : كنت بهزر وبنتى اللى نشرت الفيديوهات

ابتلع دبلة الخطوبة في غمضة عين.. كلب يفسد فرحة عروس بخطوبتها.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يبكي على الهواء.. والصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

في بيان رسمي.. الرجاء يكشف تطورات أزمة مباراة الزمالك

هل يجوز الجهر بالقراءة إذا صليت منفردا.. أمين الفتوى يجيب

بكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي تحكيميا

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

اعتقدت أنه كذبة.. مريضة توجه تحذيرا بعد قضاء 22 يوما في مستشفى بسبب كورونا

بصورة رومانسية.. خالد سليم يطل برفقة زوجته.. شاهد