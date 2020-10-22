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منوعات

أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:07 ص
قطة أليفة تتسبب في
قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها
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هدير علاء
تسببت قطة أليفة في إلحاق خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها، حيث أغرقت المنزل بالكامل بعد أن فتحت صنبور مياه وسدت المصارف عند مغادرة الزوجين اللذين يتوليان رعايتها المنزل لأداء بعض المهام لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة.

وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أنها حدثت في وقت سابق من الشهر الجاري بمدينة "كينجستون أبون هول" في شرق إنجلترا بمنزل مملوك لسيدة في السادسة والعشرين من عمرها تُدعى "جاسمين ستورك" وشريك حياتها.


وأضاف التقرير أن القطة، التي يُطلق عليها اسم "آمبر"، فتحت صنبور مياه بمرحاض الطابق العلوي عقب توجه "جاسمين" لشراء بعض المستلزمات، وتغيبها عن منزلها لمدة 30 دقيقة في الوقت الذي كان فيه شريك حياتها بدوره في الخارج، وقد تسبب ذلك في تدفق المياه إلى كافة الأنحاء، وهو ما أسفر بدوره عن خسائر وتلفيات تصل تكلفتها إلى آلاف الجنيهات الإسترلينية.

يشار إلى أن القطة كانت قد تعلمت كيفية فتح صنبور المياه قبل أسبوع من تسببها في هذه الكارثة، حتى أن مالكيها قاما بتصويرها أثناء فتحها صنبور المياه بالمرحاض قبل أيام، لكنهما لم يتوقعا إطلاقًا أن تدمج ذلك مع حيلة أخرى وهي إغلاق مصرف المياه.

ونقلت "ديلي ميل" عن "جاسمين" قولها إنها فوجئت بتسرب المياه عبر سقف غرفة المعيشة فور عودتها وركضت إلى الطابق العلوي حيث وجدت الصنبور مفتوحًا والمياه تفيض من حوض المرحاض لتصل إلى كل مكان تقريبًا، وفي الوقت ذاته كانت القطة تمرح وسط المياه المتدفقة.


يذكر أن الفيديو الذي ظهرت فيه القطة أثناء تعلمها كيفية فتح صنبور المياه حصد أكثر من 140 ألف مشاهدة بعد قيام مالكيها بمشاركته عبر تطبيق "تيك توك".

ومازالت "جاسمين ستورك" وشريك حياتها يعملان على إصلاح الأضرار التي لحقت بمنزلهما ومقتنياتهما نتيجة تسرب المياه، لكنهما لا يعلمان بعد التكلفة الإجمالية التي سيتطلبها إصلاح الخسائر.


أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد
أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية بمحل إقامة مالكيها.. شاهد

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