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كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
كلب وفي يقفز على
كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض للمستشفي
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد اللحظة التي قفز فيها كلب وفي على سيارة إسعاف من أجل اللحاق بمالكه إلى المستشفى بعد أن أصيب الأخير بوعكة صحية فقد على إثرها وعيه أثناء قيامه باصطحاب حيوانه الأليف في نزهة مسائية.

وفي إحدى اللقطات، شوهد الكلب وقد كان واقفًا على المصد الخلفي لسيارة الإسعاف، حيث قفز عليه بعد أن حمل المسعفون مالكه إلى الداخل؛ وبعد أن انتبه إليه أعضاء طاقم الإسعاف فتحوا باب السيارة وسمحوا له بدخولها رأفة به كي يظل برفقة مالكه المريض خلال نقله إلى المستشفى.


يشار إلى أن هذه اللقطات قد تم تصويرها في البرازيل، حيث قرر أحد شهود العيان توثيق الموقف بعد أن انتبه إلى تواجد الكلب بالقرب من سيارة الإسعاف على جانب طريق أثناء تلقي مالكه الإسعافات الأولية.

وقال مصور اللقطات، ويُدعى "أندرسون باهي"، في تصريح لموقع أمريكي يركز على سرد قصص الحيوانات والمشاكل المتعلقة بحقوق الحيوان، إنه أثناء مروره بسيارته لاحظ وجود سيارة إسعاف متوقفة على الجانب الآخر من الطريق، ولاحظ أنه أثناء قيام المسعفين برعاية مريض داخل السيارة، ظل الكلب يقفز حتى صعد على المصد الخلفي للسيارة كي يظل قرب مالكه؛ وأثار سلوك الكلب ووفائه لصاحبه انتباهه.


وجاء في تقارير وسائل إعلام تناولت القصة أنه فور وصول المريض إلى المستشفى، ظل الكلب جالسًا بالخارج قرب المدخل الرئيسي في انتظار خروج مالكه، والذي لم يظل بالمستشفى سوى لمدة 45 دقيقة، ووصلت عائلته بعد ذلك لاصطحابه والكلب إلى المنزل.


كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد
كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد
كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد
كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد
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كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد