AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:40 م
حالة نادرة لطفلة
حالة نادرة لطفلة
Advertisements
هدير علاء
خضعت طفلة بريطانية عمرها 10 أعوام إلى جراحة طارئة من أجل استخراج 15 كرة مغناطيسية اندمجت مع بعضهما البعض في أمعائها، وذلك بعد أن غطت في النوم والكرات المغناطيسية في فمها.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على هذه الحالة، موضحًا أن الطفلة "سادي لاثام" كانت قد نُقلت إلى أحد مستشفيات الأطفال بمدينة "ليفربول" جراء معاناتها من آلام مبرحة في المعدة، واشتبه الأطباء في البداية في إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية، لكن الفحوصات والأشعة كشفت عن ابتلاعها لهذا العدد من الكرات المغناطيسية دقيقة الحجم، الأمر الذي تسبب في إصابتها بـ ثقب في الأمعاء.


واضطر الأطباء نتيجة لذلك إلى استئصال 7 سنتيمترات من أمعائها.

وتحدثت والدتها "كاثرين لاثام" عن تفاصيل ما تعرضت له ابنتها قائلة إنها وضعت الكرات المغناطيسية في فمها على سبيل المزاح، حيث كانت تتظاهر بتركيب تقويم للأسنان باستخدام تلك الكرات التي كانت تلتصق معًا عند وضعها على الجزئين الأمامي والخلفي لأسنانها وتبدو كمقوم الأسنان.

ومن الواضح أنها غطت في النوم بعد ذلك تاركة الكرات في فمها، ولم تدرك أنها ابتلعتها في صباح اليوم التالي، خاصة وأن لديها العديد منها بالفعل.

وتابعت موضحة أنها لم تعلم بأن طفلتها "سادي" ابتلعت الكرات، سوى بعد مضي 3 أسابيع على الواقعة، حيث بدأت الأخيرة تشكو من آلام في معدتها، واضطرت الأم بعد أن اشتد عليها الألم إلى اصطحابها لقسم الطوارئ بمستشفى محلي، وهناك اكتشف الأطباء ابتلاعها للكرات المغناطيسية الـ15، والتي اندمجت معًا وألحقت ضررًا خطيرًا بالأمعاء.


يشار إلى أن الطفلة تتعافى حاليًا في المنزل بعد أن سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى في أعقاب العملية الجراحية.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأن والدة الطفلة اشترت الكرات المغناطيسية عبر الإنترنت في وقت سابق من العام الجاري، حيث كان يتم تسويقها باعتبارها "ألعاب تعليمية" يمكن للأطفال استخدامها لإعداد أشكال مختلفة، لكن استخدام الطفلة الخاطئ لها تسبب في كارثة.
بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة
بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة
بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معالق وثعبان ومجوهرات وفلوس.. أغرب الأشياء التي استخرجها أطباء من أجساد المرضى

بعد خطأ الأطباء في التشخيص .. مريضة تفقد أسنانها خلال عامين بسبب السرطان

ترشيحاتنا

رانيا يوسف: بلبس على راحتى ومحدش يتدخل.. فيديو

قرار جديد من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ابنة جمال عبد الناصر تبرئه ..7 أشخاص معه وافقوا على إرسال قوات لليمن

بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة

أول تعليق من وزير التعليم الفرنسي على قطع رأس مدرس قرب باريس

وصول محمد رمضان إلى عزاء الفنان محمود ياسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نُزعت من قلبه الرحمة.. أب يطلق النار على طفليه أمام والدتهما|شاهد

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم