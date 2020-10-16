عمره 11 شهرًا.. أم تعرض حياة رضيعها للخطر بسبب المخدرات

ألقت الشرطة في ولاية "تكساس" الأمريكية القبض على أم في الثانية والثلاثين من عمرها، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات عن وجود مواد مخدرة من بينها "الميثامفيتامين" و"الماريجوانا"، في جسم رضيعها البالغ عمره 11 شهرًا.





وتواجه هذه السيدة "بريتاني كوتر" اتهامًا بتعريض حياة طفلها للخطر ؛ وجاءت واقعة إلقاء القبض عليها بعد أقل من أسبوعين من احتجاز شرطة مدينة "بوركبورنت" بالولاية الأمريكية لها بتهمة التلاعب بالأدلة.









وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الشرطة المحلية بدأت إجراء تحقيق بشأن "كوتر" بعد تلقي أحد الضباط معلومة من مستشارة نفسية بالمدرسة التي تدرس بها ابنة هذه السيدة يفيد بأنها تتعاطى المخدرات في منزل العائلة وعلى مقربة من الطفل الرضيع ؛ وقامت الشرطة بتفتيش محل إقامتها، وعثر الضباط على مواد مخدرة بداخله.





وأوضح التقرير أن السلطات ألقت القبض على "كوتر" بتهمة تعريض حياة طفلها للخطر بعد أيام من إطلاق سراحها بكفالة على خلفية اتهامها بالتلاعب بالأدلة، حيث حاولت إخفاء المواد المخدرة الموجودة بمنزلها أثناء قيام الشرطة بالتفتيش.









تجدر الإشارة إلى أنه قد تبين وجود مواد مخدرة في جسم الطفل بناءًا على فحص أجراه له المحققون.



