السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان الرسمي في هذا التوقيت

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، أن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحديث عن زيارة وفد من الأخيرة إلى العاصمة الخرطوم لتنسيق الإعلان بين الجانبين.





وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن السودان وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والإعلان الرسمي سيكون في الأسبوع القادم.





وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن وفدًا إسرائيليًا زار الخرطوم على متن طائرة خاصة غادرت مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، في رحلة مباشرة للعاصمة السودانية.





ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، إنه من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم "خلال أيام قليلة".





وأوضح المسؤولون أنه من المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة، لافتين إلى أن البيان الذي سيعلنه ترامب سوف يصدر في غضون أيام.