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فن

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة صباحية مبهجة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بمجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر الإنستجرام.

وظهرت بإطلالة شبابية ملفتة ومبهجة حيث ارتدت بنطالاً مليئاً بالألوان وارتدت عليه توب باللون الأبيض وحذاءً رياضياً من نفس اللون .

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتخرجت منة فضالي في كلية السياحة والفنادق، وعلى الرغم من أن دراستها بعيدة عن المجال الفني، إلا أن حبها للفن جعلها تدخل عالمه، بمساعدة والدتها التي فتحت الطريق أمامها.

كان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من ابرز المواقف التى شهدت ضجة فى خياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.

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