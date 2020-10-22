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السياحة والآثار: افتتاح متحف المطار وشرم الشيخ قريبًا.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى ظاهرة تحدث مرتين فقط فى العام يومى 22 فبراير و22 أكتوبر، مؤكدًا أن تلك اللحظة يحرص كافة السائحين والاجانب على حضورها.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، خلال حديثه  ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"،

أن المصرى القديم كان يدرس دوران الشمس فى أوقات معينة، ولذلك قد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى مرتين فى السنة، مشيرًا إلى أن الفلك كان مهم جدًا فى حياة المصرى القديم وكانوا يهتمون بدراسة علم الفلك ورصد حركة المجموعة الشمسية والنجوم والطبيعة التى كان يعيش معها.

وتابع أن المتاحف المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار هي المتاحف الأثرية بينما المتاحف الفنية والزراعية تتبع هيئات ووزارات أخرى، مضيفًا أن هناك 45 متحف أثرى فى مصرى، بالإضافة إلى المتاحف الموجودة تحت الإنشاء  فى شرم الشيخ، والمطار وكفر الشيخ وغيرها.

وأكد انه لأول مرة يتم نقل مومياوات ملكية من مكان لآخر، منوهًا أن الحضارة المصرية الوحيدة هى التى احتفظت بأجساد أجدادها، مضيفًا أن الثقافة المصرية مهمة جدًا فى العديد من الدول ويهتمون بزيارة مصر لمشاهدة الآثار.

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