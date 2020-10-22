يسبق عادل إمام في الموهبة.. طارق الشناوي: صلاح السعدني ليس مجرد فنان عابر..فيديو

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الإبتسامة الجميلة، خفة الدم والروح وجميع الحب إلي الفنان القدير صلاح السعدني، منوها إلي أنه محظوظ ليكون من القلائل الذين كانوا بقرب إنسان ملئ بالدفئ والثقافة والجدعنة والرجولة والثقة.





وأضاف طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن يوجد قدر من الأبوة من الكاتب محمود السعدني إلي شقيقه صلاح السعدني، مشيدا برجولة صلاح السعدني جانب الكثير من الفنانين، عند احتياج الفنان كمال الشناوي مرافق بالمستشفي اكتشف الجميع فجأة أن هذا المرافق هو صلاح السعدني، وذلك يدل علي محبة جميع الفنانين له بالرغم من صغر سنه.





وأشار"الشناوي"، إلي أن كل هذا الحب الذي وجده السعدني من ما حوله من جميع العملاقة من الفنانين، كان يضاف لشخصيته خبرة وثراء من الفن، مضيفا أن السعدني يكون بمثابة حالة استثنائية بكل معايير الثقافة والفن والسياسة.





وأكد الناقد الفني، أن السعدني يسبق عادل إمام في الموهبة ولكن يسبقه عادل إمام في الزكاء الفني، وأيضا جزء كبير من عدم تحقيق الراحل سعيد صالح المكانة التي يستحقها في عدم قدرته علي إدارة موهبته بالرغم من طغيان موهبته، لافتا إلي أن من أسباب نجاح صلاح هو اختيار اعماله، وخاصة الإشتراك في الهموم الوطنية، وليس أنه مجرد فنان عابر لما يجري في ساحة الوطن ولكن كان له موقف قوي فيما يجري علي أرض وطنه.





وأوضح الناقد الفني، أن الفن يلزم الفنان أنه دائما يكون في أول الكدر، وذلك لأنه أذا اختفي مجرد سنتين سوف يتناسي وجهه واستقباله من ناحية الجمهور، مؤكدا أن السعدني ليس لديه مخ إداري علي الإطلاق، وإنما الفن هو الشئ الذي يخرج عن طريقه كل طاقته وحماسه.



