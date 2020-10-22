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أخبار العالم

بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.. الحريري: أسعى لوقف الانهيار الاقتصادي والأمني

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:30 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
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أحمد محرم
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه سيسعى لتشكيل حكومة من شخصيات اختصاصية غير حزبية.

وقال الحريري، في أول كلمة له بعد تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون له بتشكيل الحكومة، " أسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه".

وأضاف الحريري "عازم على الالتزام بوعدي للبنانيين بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد مجتمعنا وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ".

وأوضح الحريري أن حكومة الاختصاصيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

وتابع الحريري "سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الوحيدة أمام بلدنا".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك بعد اختتام الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، بحصول الحريري على 65 صوتًا من أصوات النواب.

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