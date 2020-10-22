كل سنة وأنت جدع يا كابيتانو.. أمير توفيق يهنئ حسام غالي بعيد ميلاده

هنأ أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، صديقه حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة بمناسبة عيد ميلاده الـ 39.





ونشر أمير توفيق عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مع حسام غالي وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب وجدع يا كابيتانو".





واحتفل حسام غالى لاعب النادى الاهلى سابقا بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " وعلّق حسام غالى قائلًا: "احتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين مع منطقة الراحة الخاصة بي".





وأعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.









وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.









وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق آمال جماهير النادي".









واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".







