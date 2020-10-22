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رياضة

الهلال يتعادل 1-1 مع أبها بالدوري السعودي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على ضيفه الهلال، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "موسم 2020-21".

وسيطر نادي الهلال على مجريات اللقاء منذ البداية، حتى تمكن البيروفي، أندريه كاريلو من تسجيل الهدف الأول للزعيم عند الدقيقة 36، بعدما استلم تمريرة جيوفينكو داخل منطقة الجزاء، وصوب الكرة على يسار حارس أبها.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي أبها على مجريات الربع الساعة الأولى بالكامل، حتى تمكن سعد بقير من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الـ "VAR".

وشهدت النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، سيطرة كبيرة من جانب نادي الهلال، حيث تفنن لاعبو الزعيم في إهدار الفرص السهلة.

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