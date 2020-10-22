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سيارات

كيف تحمي سيارتك من الصدأ في الشتاء؟

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
حذرت هيئة الأرصاد من أمطار غزيرة هذه الأيام، وشددت الهيئة على أنه يجب توخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وفي هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها لكي تحمي سيارتك من الصدأ في الشتاء

-    لا تتسرع في غسيل سيارتك خاصة في الشتاء، والسبب ان وجود الاتربة والحل والأملاح المختلفة يؤدي إلى تآكل طبقة الطلاء وبالتالي تسهيل وصول مياه الأمطار إلى معادن السيارة، لذلك يعتبر غسيل السيارة وتنظيفها من الأتربة والوحل أمرًا مهمًا للغاية في الشتاء.
 
-    حاول أن تقوم بتشميع السيارة قبل موسم المطر لأنه يحمي الرطوبة من الأملاح وتراكم الوحل على سطح السيارة، حيث يقوم الشمع بعمل طبقة حماية عازلة لمعادن السيارة من العوامل الجوية الخارجية والمتغيرة
 
-     يجب تغليف السيارة بطبقة من البلاستيك الخاص لحماسية جسم السيارة، ويختلف التغليف عن التشميع أنه يعطي حماية أكبر لهيكل السيارة ليس فقط من الصدأ ولكن من الخدوش البسيطة.
 
-استخدام غطاء للسيارة باتباع الطرق التقليدية، وهي استخدام غطاء السيارة المضاد للماء فهو يمنع وصول الماء إلى معادن السيارة بالإضافة إلى حماية السيارة من الهواء المندفع المحمل بالغبار والأتربة التي يمكن أن تؤدي إلى خدوش على سطح السيارة.

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