لحظة اجتماع شمل زوجين مسنين بعد فراق 215 يومًا بسبب جائحة كورونا.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح رد الفعل المؤثر لزوجين مسنين في العقد الثامن من العمر لحظة اجتماع شملهما للمرة الأولى بعد فراق استمر لمدة 215 يومًا بسبب جائحة كورونا





وكان الزوجان "إيف" و"جوزيف لوريث"، وهما من ولاية "فلوريدا" الأمريكية، قد أُجبرا على البقاء بعيدًا عن بعضهما البعض لأشهر بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أمر لم يعتادا عليه طيلة سنوات زواجهما، خاصة وأنهما متزوجان منذ 60 عامًا.









يشار إلى أن الزوجين كانا يقيمان في الأساس بدار لرعاية المسنين في الولاية الأمريكية، لكنهما فُصلا عن بعضهما لمدة 7 أشهر بسبب تدهور الحالة الصحية لـ"جوزيف"، مما تطلب أن يقضي بعض الوقت في أحد المستشفيات؛ ولم يتمكن الزوجان من رؤية بعضهما البعض عن كثب سوى في الآونة الأخيرة، ووثق موظفو دار المسنين لحظة اجتماع شملهما في مقطع فيديو.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "جوزيف" كان قد خضع لعملية جراحية في وقت سابق من العام الجاري، ومكث في مركز إعادة تأهيل لعدة أشهر بعيدًا عن زوجته، ولم يتمكنا من رؤية بعضهما سوى عبر النوافذ وكانا يتحدثان عبر الهاتف فقط، لذلك فإن عودة "جوزيف" للإقامة بنفس المكان برفقة زوجته مجددًا كان وقعها مؤثرًا على الزوجين.









وكما يتبين من خلال الفيديو المرفق، فإن الزوجة لم تكن تصدق نفسها لحظة رؤية شريك حياتها على بعد خطوات منها، وسارعت نحوه لمعانقته، وانهمرت دموعهما، وأعرب كل منهما عن مدى اشتياقه وحبه للاخر بكلمات مؤثرة.



