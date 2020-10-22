لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بهذه الحالات.. تفاصيل

أظهرت إحدى الدراسات الجديدة التي تجرى بشأن كوفيد -19، أن لقاحات فيروس كورونا المستجد قد لا تمنع الناس من الإصابة بأمراض خطيرة أو الموت، وذلك بعد أن تحقق تجارب مئات الآلاف من المتطوعين فيما إذا كانت المرحلة التجريبية لـ Covid-19 تمنع الشخص من التقاط العدوى.





لكن البروفيسور "بيتر دوشي" المحرر المساعد في المجلة الطبية البريطانية ، يشير إلى أن العلماء لا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان المتطوعون محميين من المرض الشديد أو الموت إذا أصيبوا به، وهو ما يحدث فقط إذا لم ينجح اللقاح بشكل جيد.





وهذا مصدر قلق خاص لكبار السن ، الذين هم أكثر عرضة لخطر نتائج Covid-19 الشديدة ، لأن اللقاح قد لا يكون فعالًا في حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا في المقام الأول، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





عادةً ما تعمل اللقاحات أيضًا مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لأن لديهم جهاز مناعي مسن، كما كشف البروفيسور "دوشي" من جامعة ماريلاند ، أن الدراسات لن تثبت أنه يمكن كبح انتقال العدوى بين الناس. لا يقيس العلماء ما إذا كان أولئك الذين يصابون به يمررونه إلى الأصدقاء والعائلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد أصيبوا بالمرض.





لا أحد من الشركات الأولى المنتجة للقاح وهم موديرنا ، فايزر ، أسترا زينيكا ، يانسن ، سينوفارم أو سينوفاك، يقيس ما إذا كانت لقاحاتهم ستنقذ الأرواح في تجاربهم النهائية.





ولكن ردًا على ورقة البروفيسور دوشي ، يقول العلماء إن هناك أسبابًا "ممتازة" لإجراء التجارب ، وأهمها تسريع العثور على لقاح قد يستغرق سنوات لأن عددًا قليلًا جدًا من مرضى Covid-19 يصابون بأمراض خطيرة.





يعتبر اللقاح مفتاحًا لإنهاء جائحة Covid-19 الذي أودى بحياة 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. علقت آمال كبيرة على إثبات أن المرء يعمل على تقليل مخاطر المرض ووقف انتشاره.



