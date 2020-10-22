أذاعوا فيديوهات خادشة للحياء.. ضبط فتاة وشخصين في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص ببورسعيد لقيامهم ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت المتابعة تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة بورسعيد "محددين" مقطع فيديو لشخصين وبصحبتهما فتاة منقول من صفحة "محددة" بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بأعمال خادشة للحياء العام، ما أثار حالة من الاستياء لمواطني محافظة بورسعيد.





أسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن أن القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق– بائع خضراوات - ربة منزل ، مقيمين جميعًا بمحافظة بورسعيد).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.



