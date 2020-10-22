بمكياج جذاب.. هدى المفتي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار





وظهرت بها هدى المفتي ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ووضعت حزام على الخصر ليبرز رشاقتها، ونسقت معه بلوزة بسيطة وناعمة باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب الذى يبرز جمال انوثتها.





وترتكت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.





ووضعت خاتم لليد باللون الفضي لأكمال إطلالتها البسيطة.