AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج جذاب.. هدى المفتي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:29 م
هدى المفتي
هدى المفتي
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

اقرأ ايضًا | بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها داخل الجيم

وظهرت بها هدى المفتي، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ووضعت حزام على الخصر ليبرز رشاقتها، ونسقت معه بلوزة بسيطة وناعمة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هدى المفتي في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب الذى يبرز جمال انوثتها.

وترتكت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

ووضعت خاتم لليد باللون الفضي لأكمال إطلالتها البسيطة.
View this post on Instagram

Bathroom selfie

A post shared by Huda El Mufti (@hudaelmufti) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

هاف ستومك.. أسما شريف منير بإطلالة تبرز جمالها

بالجينز الممزق.. يارا بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس الباليه .. شاهد هدى المفتي بإطلالة تخطف الأنظار

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: 3 آلاف سيارة إسعاف موزعة على لجان انتخابات مجلس النواب

المتداول ليس صحيحا.. مصدر بالزمالك ينفي تواصل الكاف لتأجيل مباراة الرجاء

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون في كأس مصر

سرعة بديهة طفلة تنقذها من محاولة اختطاف.. تفاصيل

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات جذابة لـ إيمي طلعت زكريا

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف خطوات الصعود للدوري الممتاز والصفقات الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شورت قصير.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ إيمى طلعت زكريا تثير الجدل بأنوثتها

بدون مكياج.. هند صبري تتألق بالكاجوال على البحر