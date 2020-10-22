3 طرق طبيعية لحماية البشرة من آثار الشمس الضارة

تعتبر الشمس مصدرا كبيرا لفيتامين د الذي يعد مفيدًا لصحتنا، لكن مع كل فوائد الشمس ، هناك أيضًا بعض الأضرار، خاصة للبشرة.
ويعد ضرر الشمس من أسوأ الأضرار التي تلحق بالجلد، تضر أشعة الشمس فوق البنفسجية بالجلد ويمكن أن تؤدي إلى حروق الشمس الشديدة، يؤدي التعرض المطول لأشعة الشمس إلى حدوث تلف ضوئي مع مرور الوقت، وتبدأ بشرتك في فقدان مرونتها، ما يتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية والعديد من المشكلات الأخرى، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق الطبيعية للتخلص من أضرار الشمس.
1. تجنب الخروج في شمس الظهيرة
تكون الشمس في ذروتها في ساعات بعد الظهر أي ما بين الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، هذا هو الوقت الذي تكون فيه أشعة الشمس هي الأقوى، حاول ألا تخرج إلى الشمس خلال ساعات الذروة هذه لأن بشرتك ستتعرض لأكبر قدر من الضرر خلال هذه الساعات، إذا كان يجب عليك الخروج خلال هذا الوقت ، فتأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتغطية بشرتك لتوفير أقصى درجات الحماية.
2. لا تتخطي واقي الشمس
عندما يتعلق الأمر بحماية بشرتك من أشعة الشمس ، فإن واقي الشمس هو محاربك الأساسي، إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك سعيدة وشابة وصحية ، فلا تخرج من دون استخدام واقي الشمس.
3. اختيار ملابس طويلة بأكمام
إذا كنت ستخرج في الشمس وتعلم أنك ستبقى في الخارج لفترة من الوقت ، إذا أمكن ، ارتدي ملابس بأكمام طويلة، وتوفر لك الملابس ذات الأكمام الكاملة حماية أفضل من أشعة الشمس عن طريق الحد من منطقة التعرض، أيضًا ، الملابس الداكنة ذات الأقمشة المنسوجة بإحكام أكثر فاعلية في منع أشعة الشمس من الملابس ذات الألوان الفاتحة ذات القماش المنسوج بشكل فضفاض، لذلك ، خطط لملابسك بشكل أفضل للحصول على أقصى حماية من أشعة الشمس.