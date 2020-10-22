3 طرق طبيعية لحماية البشرة من آثار الشمس الضارة

1. تجنب الخروج في شمس الظهيرة

تكون الشمس في ذروتها في ساعات بعد الظهر أي ما بين الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، هذا هو الوقت الذي تكون فيه أشعة الشمس هي الأقوى، حاول ألا تخرج إلى الشمس خلال ساعات الذروة هذه لأن بشرتك ستتعرض لأكبر قدر من الضرر خلال هذه الساعات، إذا كان يجب عليك الخروج خلال هذا الوقت ، فتأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتغطية بشرتك لتوفير أقصى درجات الحماية.



