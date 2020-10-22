معنى اسم الله "الصمد" ولماذا قال "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" دون واحد.. الجندي يرد

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معنى اسم الله "الصمد" في مجلس التفسير على فضائية "دي إم سي".

وأشار إلى أن العلة في قوله تعالى "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" والتعبير بلفظ أحد دون لفظ واحد، هو أنه لو قال واحد، لاحتمل أن يكون هناك ثان أو ثالث، ولذلك عبر بأحد، التي تنفي التركيب وواحد تنفي التعدد.



اسم الله الأعظم





قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافًا بين أنظار العلماء حول تحديد

اسم الله الأعظم

فهناك من قال إن اسم الله الأعظم هو «الله»، وهناك من قال «الرحمن» وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحدًا إلا الله سبحانه وتعالى وعندما أراد مسيلمة أن يستخدم هذا الإسم له الُصق به كلمة الكذاب فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب.









وتابع قائلًا "إنه يجب علينا أن ندعو بكل وأضاف "عثمان" خلال لقائه فيديو له مذاع عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب، فى إجابته ما هو اسم الله الأعظم ؟"، أن من ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم «الحي» وقال بعضهم «القيوم»، ومن هنا قالوا إن أعظم آية فى القرآن هى آية الكرسي لأنها تشتمل على الحي القيوم لقوله تعالى ((اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) فلذلك يجب أن نكثر من تلاوه آية الكرسي بعد الصلوات وفى أذكار الصباح والمساء.وتابع قائلًا "إنه يجب علينا أن ندعو بكل أسماء الله الحسني تبارك وتعالى لأن الدعاء بأسمائه يعمل فى النفس فكلما دعا الإنسان المولى عز وجل بإسم الكريم زاده الله من كرمه وجعله سخي النفس وكذلك باقى أسماء الله جل شأنه، فأسماء الله عاملة فى النفوس وفى الكون.





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