معنى اسم الله "الصمد" ولماذا قال "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" دون واحد.. الجندي يرد

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معنى اسم الله "الصمد" في مجلس التفسير على فضائية "دي إم سي".
وقال الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، إن اسم الله "الصمد" هو الذي يذهب إليه ولا يذهب لغيره.
وأضاف، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية"دي إم سي"، أن الصمد هو الذي يحتاج إليه الكون سواء من الكائنات الحية أو غيرها من الجماد والنبات.
وأشار إلى أن العلة في قوله تعالى "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" والتعبير بلفظ أحد دون لفظ واحد، هو أنه لو قال واحد، لاحتمل أن يكون هناك ثان أو ثالث، ولذلك عبر بأحد، التي تنفي التركيب وواحد تنفي التعدد.
اسم الله الأعظم
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافًا بين أنظار العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فهناك من قال إن اسم الله الأعظم هو «الله»، وهناك من قال «الرحمن» وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحدًا إلا الله سبحانه وتعالى وعندما أراد مسيلمة أن يستخدم هذا الإسم له الُصق به كلمة الكذاب فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب.