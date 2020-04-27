لماذا أسماء الله الحسنى 99 وليست 100؟.. الشيخ فتحي الحلواني يجيب

أجاب الشيخ فتحى الحلوانى الداعية الإسلامي، على سؤال "لماذا أسماء الله الحسنى 99 اسما وليس 100 اسم؟".









وقال "الحلواني"، أثناء حواره التلفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسما، ولكن ما ذكر في القرآن الكريم 99 اسما فقط، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ،وجلاء حزني وذهاب همي".









ونوه الداعية الإسلامي، بأن الإمام الشافعى أكد أنه يجوز لنا أن نأخذ بالمتفق عليه والمختلف عليه في الإسلام، وذلك ضمن التسهيل الذى يقدمه الإسلام للمسلمين في أمور حياتهم.









وفى سياق آخر، قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اليوم، إن الابتلاءَ بالنسبةِ للمؤمنِ بالله تعالى كله خير؛ لأنه يُعرِّضُه لثوابٍ عظيمٍ ينالُه جزاءَ ما قدَّمَ من شكرٍ أو صبرٍ، والابتلاء نراه في المصائبِ كالفقرِ والمجاعةِ والأمراضِ وفَقْدِ الأحبَّةِ، وهو ليس أمارةً على سُوءِ حالِ المبتلَى، فكثيرًا ما يكونُ البلاءُ طريقًا معبَّدًا إلى جنةِ الرضوانِ والنعيمِ المقيمِ.









وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، في الحلقة الرابعة من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، الذي يذاع على عدد من القنوات المصرية والعربية، أن العبد قد تكونُ له منزلةٌ في الجنةِ لا يَصِلُ إليها بعملِه الذي اعتادَ عليه لعلوِّ هذه المنزلةِ وسُموِّها عن درجةِ عملِه، فيُبتلَى من اللهِ، فيبلغُ هذه الدرجةَ بثوابِ الصبرِ على قضاءِ الله، يقولُ النبيُّ ﷺ: «عَجبًا لأمرِ المؤمنِ، إن أمرَه كلَّه له خيرٌ، وليسَ ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنِ: إن أصابَتْه سراءُ شَكرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَتْه ضراءُ صبرَ فكان خيرًا له».



