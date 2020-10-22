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تعليم

بجامعة القناة .. الأولوية لتسكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:10 م
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن المرحلة الأولى للتسكين بالمدن الجامعية تنتهى يوم السبت الموافق ٢٤ أكتوبر لتبدأ المرحلة الثانية للتسكين مع منتصف الأسبوع القادم. 


ومن جانبه عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا مع مسئولي المدن الجامعية وذلك للوقوف على آخر استعدادات المدن الجامعية لاستقبال المرحلة الثانية للتسكين. 


وأشار الدكتور محمد شقيدف الى أنه تم تسكين ١٧٠٠ طالب وطالبة حتى الآن بالمدن الجامعية  للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدن الجامعية. 


كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأولوية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية، مشددا على اتباع كافة المعايير الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية من بعد المسافة مع إعطاء الأولوية لجنوب وشمال سيناء ثم الصعيد والمعيار الثانى البعد مع كلية عملية ثم البعد مع كلية نظرية.


وكذلك معيار التقدير العام للطالب.. كما أعطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تعليماته للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بضرورة التأكد من تقديرات الطلاب الملتحقين بالمرحلة الأولى حيث لابد أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.


وشدد الدكتور محمد شقيدف على ضرورة الالتزام بعمليات التطهير والتعقيم المتواصل للمدن الجامعية.

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