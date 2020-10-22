رئيس شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى يشيد بتعاون الأجهزة التنفيذية

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، على تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة الثلاث من أجل تحسين جودة العمل وإنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية لعملائها بإقليم القناة.





جاء ذلك خلال رئاسته للإجتماع الدورى لمجلس إدارة الشركة اكتوبر ٢٠٢٠ ، بحضور سكرتيرى عموم محافظات القناة، وأعضاء مجلس الإدارة.





وأكد "عصمت "على حرص الشركة على التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمحافظات القناة من أجل تقديم خدمة متميزة فى مجالى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.





وأشار رئيس مجلس الإدارة خلال الإجتماع إلى أنه يتم إنتاج مياه الشرب بكافة القطاعات طبقًا للمواصفات والمعايير الواردة بقرار وزارة الصحة المصرية رقم 458 لسنة 2007، وذلك فى إطار منهجية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة، حيث قام قطاع المعامل والجودة بالشركة بتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات والتى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد) خلال شهور(يوليو _ اغسطس _ سبتمبر ٢٠٢٠) للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها.





واستكمالا للجهود المبذولة فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ،تم خلال الاجتماع استعراض جهود الشركة لتطوير منظومة الرقابة المعملية ، حيث تم تجهيز عدد من المعامل بمحطات الشركة بكافة الأجهزة المعملية الحديثة منها معمل محطة فايد ، معمل التل الكبير ، معمل ابوصوير ، معمل معالجة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ، ومعمل الإصلاح بجنوب بورسعيد.









وفى مجال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات تم استعراض الجهود المبذولة فى عدد من محطات مياه الشرب منها محطة مياه عين غصين الكومباكت بطاقة ٣٠ ل/ث وتغيير منظومة الكلور والوسط الترشيحى للمرشحات وتطهير الخزانات الخاصة بالمحطة وغيرها من أعمال رفع الكفاءة من صيانة ماكينة غسيل المحروقات والمرشحات، وكذلك أعمال رفع كفاءة محطة شرب عين غصين المرشحة فى محافظة الإسماعيلية ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب بجنوب بورسعيد حيث تم تغيير الوسط الترشيحى وتطهير الخزانات الأرضية لكافة المحطات بجنوب بورسعيد، كما تم تطهير الخزانات الأرضية لجميع محطات مياه الشرب بقطاع السويس.





وفى سياق متصل، تم استعراض جهود الشركة فى تجهيز المحطات للحصول على شهادة TSM” الإدارة الفنية المستدامة" ومنها محطة معالجة الصرف الصحى جنوب بورسعيد C9، وكذلك محطة معالجة عتاقة بالسويس.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الاحلال والتجديد على مستوى محافظات القناة ، حيث أكد رئيس الشركة أن هناك خطة زمنية لرفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها أعمال الاحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحى القنطرة غرب، ومحطة مياه فايد المرشحة الكبرى مرحلة ٦٠٠ ل/ ث بقطاع الاسماعيلية ،محطة صرف صحى كفر حودة ، محطة حنيفه الجديدة بقطاع السويس.





وفى المجال التجارى فقد تمت الموافقة على اعتماد دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجارى .





كما أكد رئيس شركة مياه القناة، علي ضرورة إستكمال أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدارالعام واستمرارحملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة.