جرب ألعاب Xbox على أجهزة iphone وipad.. بفضل هذا التحديث

أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا على تطبيق ألعاب Xbox الخاص بها لكل من أجهزة iphone و ipad، والذي يسمح للمستخدمين باللعب على أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الذكية بمجرد توصيلها بوحدات التحكم الخاصة بهم عن بعد.





وبخلاف خدمة بث الألعاب xCloud، التي تعمل فقط على أجهزة أندرويد، يسمح تطبيق Xbox لمستخدمي الهاتف بتحميل الألعاب التي يتم تشغيلها على وحدة التحكم الخاصة بهم.





وبحسب موقع سكاي نيوز، تم حظر xCloud من Microsoft ، الذي يتيح للاعبين بث الألعاب من خوادم Microsoft من متجر التطبيقات، لأن Apple تقول إن الخدمة لا تتبع إرشادات المراجعة العادية.





ويشبه تطبيق Xbox تطبيق PS4 Remote Play الذي طورته شركة Sony، مما يتيح لمستخدمي PlayStation بث ألعابهم إلى جهاز Apple عبر شبكة WiFi.





ومع ذلك لا يعتمد تطبيق Xbox على وجود كلا الجهازين على نفس شبكة WiFi، مما يسمح للمستخدمين ببث ألعابهم حتى عندما لا يكونوا بالمنزل طالما أن الجهاز قيد التشغيل ولديه اتصال مناسب.



