AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جرب ألعاب Xbox على أجهزة iphone وipad.. بفضل هذا التحديث

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
جرب ألعاب Xbox على
جرب ألعاب Xbox على أجهزة iphone و ipad.. بفضل هذا التحديث
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا على تطبيق ألعاب Xbox الخاص بها لكل من أجهزة iphone و ipad، والذي يسمح للمستخدمين باللعب على أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الذكية بمجرد توصيلها بوحدات التحكم الخاصة بهم عن بعد.

وبخلاف خدمة بث الألعاب xCloud، التي تعمل فقط على أجهزة أندرويد، يسمح تطبيق Xbox لمستخدمي الهاتف بتحميل الألعاب التي يتم تشغيلها على وحدة التحكم الخاصة بهم.

وبحسب موقع سكاي نيوز، تم حظر xCloud من Microsoft ، الذي يتيح للاعبين بث الألعاب من خوادم Microsoft من متجر التطبيقات، لأن Apple تقول إن الخدمة لا تتبع إرشادات المراجعة العادية.

ويشبه تطبيق Xbox تطبيق PS4 Remote Play الذي طورته شركة Sony، مما يتيح لمستخدمي PlayStation بث ألعابهم إلى جهاز Apple عبر شبكة WiFi.

ومع ذلك لا يعتمد تطبيق Xbox على وجود كلا الجهازين على نفس شبكة WiFi، مما يسمح للمستخدمين ببث ألعابهم حتى عندما لا يكونوا بالمنزل طالما أن الجهاز قيد التشغيل ولديه اتصال مناسب.

وعلى هذا انتقدت Microsoft شركة Apple لعدم السماح لمستخدميها بالوصول إلى منصة بث ألعاب xCloud، بالإضافة إلى خدمة ألعاب Stadia من Google.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوني تعلن عن موعد حدث مهم لأجهزة PlayStation 5.. تفاصيل

خبر سار.. مايكروسوفت تجلب Project xCloud لهواتف أندرويد.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تطلق Xperia 5 II بكاميرا احترافية.. ومايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب لهواتف أندرويد

أبرزها جوجل Stadia.. أفضل 5 تطبيقات بث الألعاب لهواتف أندرويد في 2020

كيفية لعب ألعاب بلايستيشن 4 على جهاز PlayStation 5

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 10 ألعاب فيديو شهيرة لا يمكن لعبها على PlayStation 5.. وأفضل 3 طرق لتأمين واتسآب

ترشيحاتنا

إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة ببلدة قوسيا

مواعيد ختام الدورى.. الزمالك مع الإسماعيلي 26 أكتوبر والأهلي والجيش آخر الشهر

رئيس حزب يطالب برفع قيمة تذكرة المترو لـ20 جنيها.. شاهد

وادي دجلة ينتظر رد الأهلي بشأن ثنائي الفريق ضمن صفقة بيكهام

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

سبب تزايد إصابات كورونا في مصر؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

المشير طنطاوي.. تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط بـ قناة السويس غدا

أنا نمبر 1 | شاهد هاني شاكر يغني "بنت الجيران" ويقلد حسن شاكوش

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي