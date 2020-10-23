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رياضة

البنك الأهلي يستقر على ملعب اتحاد الشرطة في الممتاز

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
البنك الاهلى
البنك الاهلى
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كتب: رباب الهوارى
استقر مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، على اختيار ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، لخوض مباريات الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.


وأكد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أن الادارة فاضلت بين ثلاثة ملاعب وهي ملعب السكة الحديد واتحاد الشرطة وبتروسبورت.

وأنه جرى الاستقرار بشكل نهائي على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، لخوض مبارياته في بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

واختتم حديثه بأن المدير الفنى يقوم باختبار اللاعبين أصحاب إنجاز الصعود لاختيار الأفضل من بينهم للاستمرار بصفوف الفريق بالدورى الممتاز .

ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .

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