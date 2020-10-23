سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" ان الشابة أصيبت بصدمة حينما رأت زوجة أخيها مقبلة على حفل الزفاف وهي ترتدي فستانا أبيض نفس تفصيلة فستان الزفاف الخاص بالعروس مما دعاها للشعور بالحرج .





روت الفتاة أنها لم تكن تتوقع أن زوجة أخيها يمكن أن تضعها في ذلك الموقف المحرج ، فقالت أنها كانت تعاملها بطريقة سيئة من أول يوم زواجها من أخيها و لكن لم تتخيل أن يصل الكره لذلك الحد .





أصيبت العروس بحالة إغماء في الزفاف بسبب ما شاهدته، و حينما استيقظت طلبت ان تغادر زوجة أخيها الزفاف أو ترتدي فستانا أخر غيره .





ذكر المتابعين أن ما قامت به العروس ليس صحيح و ان طريقة تعاملها مع الموقف غير جيد ، علقو على مشكلتها أن الموقف عابر و لا يحتاج لكل هذا الحزن و الألم .

أصيبت " ناتالي" البالغة من العمر 21 عاما بصدمة عصبية أثناء حفل زفافها حينما رأت زوجة أخيها ، و اعتبرت أن الفستان الذي ارتدته غير لائق في مناسبة كهذه .