ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملح الطعام يوميا

الملح ليس مجرد مكون أساسي يضيف نكهة إلى طعامك لتحسين المذاق. إنه أيضًا معدن مهم وحيوي لعمل أعصابك بشكل صحيح. يحتوي ملح الطعام ، الذي نستخدمه عادة أثناء الطهي ، على الصوديوم. يمكن أن يؤدي هذا الصوديوم ، إذا تم تناوله بكمية كبيرة ، إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.
يساعد محتوى الصوديوم في الملح جسمك على الحفاظ على توازن الماء والمعادن. لكن إضافة المزيد من هذا الملح يمكن أن يترك آثارًا غير سارة على جسمك. بالنسبة لك ، قد يكون مجرد دلو مليء بالبطاطس المقلية المقرمشة التي تحب أن تلتهمها أثناء مشاهدة فيلم أو عرضك المفضل في عطلات نهاية الأسبوع. لكن يجب على جسمك أن يعمل بشكل إضافي للتخلص من الصوديوم الزائد الذي استهلكته. فيما يلي بعض الآثار الشائعة لتناول الملح الزائد :
زيادة احتباس الماء في الجسم
عندما تستهلك الكثير من الملح ، فإنه يزيد من احتباس الماء في الجسم. ربما لاحظت كيف بدأت تشعر بالانتفاخ بعد الإفراط في استهلاك الملح. تحدث هذه الظاهرة لأن الجسم يحاول الحفاظ على النسبة الطبيعية للصوديوم والماء في جسمك. عندما تستهلك المزيد من الملح ، تحتفظ الكليتان بالمياه الزائدة ، مما يؤدي إلى مشكلة احتباس الماء. قد يؤدي هذا إلى زيادة الانتفاخ والتورم في يديك وقدميك.
ضغط دم مرتفع
يزيد استهلاك الأطعمة الغنية بالملح من تدفق الدم في الأوعية الدموية والشرايين. هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت. ومع ذلك فهذه الظاهرة ليست شائعة لدى كل فرد فهي تعتمد بشكل كبير على الوراثة والهرمونات. كبار السن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد تناول الكثير من الأطعمة المالحة.
يجففك من الداخل
قد يزيد الاستهلاك المفرط للأطعمة المالحة من رغبتك في شرب المزيد من الماء لأنك تشعر بالعطش بسبب ارتفاع مستوى الصوديوم في دمك. يحدث هذا لأنه عندما تستهلك المزيد من الصوديوم (الملح) ، يحاول جسمك على الفور موازنة نسبة الصوديوم إلى الماء ، مما يجعلك تشعر بالعطش والجفاف .
ما هو مقدار الملح الذي يجب أن تتناوله؟
وفقًا لدراسات مختلفة على مر السنين ، يوصى بأن يكون متوسط تناول الملح للبالغين 5 جرامات أو أقل من ذلك.
ماذا يمكنك أن تفعل إذا أكلت الكثير من الملح بالفعل؟
بينما ندرك جميعًا الآثار الصحية المترتبة على الإفراط في استهلاك الملح ، فإن الانغماس في بعض الأحيان أمر شائع. لكن لا تشعر بالإحباط! جرب هذه النصائح البسيطة للارتداد:
اشرب ما لا يقل عن 3.7 لتر من الماء كل يوم.
انغمس في بعض التمارين المكثفة مثل الجري ورفع الأثقال وما إلى ذلك ، مما يسبب التعرق.
تناول موزة واحدة يوميًا لموازنة مستوى الصوديوم في الدم.
أيضًا ، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في نظامك الغذائي اليومي لتقليل تأثير الصوديوم في الجسم. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الخضروات الورقية والفاصوليا البيضاء والموز يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الآثار السلبية للصوديوم.