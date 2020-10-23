ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملح الطعام يوميا

الملح ليس مجرد مكون أساسي يضيف نكهة إلى طعامك لتحسين المذاق. إنه أيضًا معدن مهم وحيوي لعمل أعصابك بشكل صحيح. يحتوي ملح الطعام ، الذي نستخدمه عادة أثناء الطهي ، على الصوديوم. يمكن أن يؤدي هذا الصوديوم ، إذا تم تناوله بكمية كبيرة ، إلى مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.





يساعد محتوى الصوديوم في الملح جسمك على الحفاظ على توازن الماء والمعادن. لكن إضافة المزيد من هذا الملح يمكن أن يترك آثارًا غير سارة على جسمك. بالنسبة لك ، قد يكون مجرد دلو مليء بالبطاطس المقلية المقرمشة التي تحب أن تلتهمها أثناء مشاهدة فيلم أو عرضك المفضل في عطلات نهاية الأسبوع. لكن يجب على جسمك أن يعمل بشكل إضافي للتخلص من الصوديوم الزائد الذي استهلكته. فيما يلي بعض الآثار الشائعة لتناول الملح الزائد :



