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مرأة

انتبهي بالشهور الأخيرة..علامات الولادة المبكرة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تتعرض الكثير من الحوامل الي الولادة المبكرو ويحدث من خلال ظهور المخاض المبكر عندما تؤدي الانقباضات المنتظمة إلى فتح عنق الرحم بعد الأسبوع 20 وقبل الأسبوع 37 من الحمل.

يمكن أن يؤدي المخاض المبكر إلى الولادة المبكرة. كلما حدثت الولادة المبكرة ، زادت المخاطر الصحية التي يتعرض لها طفلك. يحتاج العديد من الأطفال الخدج (الخدج) إلى رعاية خاصة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. يمكن أن يعاني الأطفال الخدج أيضًا من إعاقات عقلية وجسدية طويلة الأمد.

غالبًا ما يكون السبب المحدد للولادة المبكرة غير واضح. قد تزيد بعض عوامل الخطر من فرصة الولادة المبكرة ، ولكن يمكن أن تحدث الولادة المبكرة أيضًا عند النساء الحوامل دون عوامل خطر معروفة.



الأعراض
تتضمن علامات وأعراض الولادة المبكرة ما يلي:

إحساس منتظم أو متكرر بشد في البطن (تقلصات)
انخفاض مستمر ، وآلام ظهر مملة
إحساس بضغط في الحوض أو أسفل البطن
تقلصات خفيفة في البطن
نزيف مهبلي أو نزيف خفيف
تمزق الأغشية قبل الأوان - في تدفق أو تدفق مستمر للسائل بعد تمزق الغشاء المحيط بالطفل أو تمزقه
تغير في نوع الإفرازات المهبلية - مائية أو مخاطية أو دموية


فإذا واجهت هذه العلامات أو الأعراض أو كنت قلقًا بشأن ما تشعر به ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور. لا تقلق بشأن الخلط بين الولادة الزائفة والشيء الحقيقي. سيكون الجميع سعداء إذا كان إنذارًا كاذبًا.

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