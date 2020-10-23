انتبهي بالشهور الأخيرة..علامات الولادة المبكرة

تتعرض الكثير من الحوامل الي الولادة المبكرو ويحدث من خلال ظهور المخاض المبكر عندما تؤدي الانقباضات المنتظمة إلى فتح عنق الرحم بعد الأسبوع 20 وقبل الأسبوع 37 من الحمل.





يمكن أن يؤدي المخاض المبكر إلى الولادة المبكرة. كلما حدثت الولادة المبكرة ، زادت المخاطر الصحية التي يتعرض لها طفلك. يحتاج العديد من الأطفال الخدج (الخدج) إلى رعاية خاصة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. يمكن أن يعاني الأطفال الخدج أيضًا من إعاقات عقلية وجسدية طويلة الأمد.





غالبًا ما يكون السبب المحدد للولادة المبكرة غير واضح. قد تزيد بعض عوامل الخطر من فرصة الولادة المبكرة ، ولكن يمكن أن تحدث الولادة المبكرة أيضًا عند النساء الحوامل دون عوامل خطر معروفة.