بايدن: سنعاقب أي دولة تتدخل في الانتخابات بما فيها إيران وروسيا

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه سيعاقب أي دولة تتدخل في الانتخابات الرئاسية بما فيها إيران وروسيا.





وأضاف خلال مناظرته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " لا أعرف لماذا لا يقوم ترامب بأي شيء ضد الرئيس الروسي بوتين حين تدفع روسيا لاستهداف جنودنا في أفغانستان".





وتابع: "هناك حساب مصرفي للرئيس في الصين، ولم أحصل على أي أموال من مصادر أجنبية".





وقال بايدن إن على ترامب أن يكشف عن سجلاته الضريبية وهو حصل على أموال من الصين.





وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



