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رياضة

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:54 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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مجدي سلامة
أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن الفريق لن يتعاقد مع عصام الحضري خلال فترة الإنتقالات القادمة. 

وقال البطاوي في تصريحات إذاعية في برنامج " مع شوبير " : " هشام شعبان المدير الفني للفريق مستمر معنا الموسم المقبل ، وسنلعب مبارياتنا على إستاد السويس ".

وتابع : " لم تحدث مفاوضات حتى الآن مع حسام عاشور ".

وعن ضم محمد إبراهيم ومحمد عواد أضاف : " لا يمكن أن أتحدث عن أي معلومات في الوقت الحالي ، نحن نفاوض العديد من اللاعبين ".

وعن مفاوضات عصام الحضري اختتم : " لن نضم الحارس للفريق وهو سبق وأن أعلن ذلك أيضًا ".

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا قد صعد إلى الدوري الممتاز بعد حسم مجموعته الثانية ( مجموعة القاهرة). 

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