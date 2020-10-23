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فن

الموسم الثاني من عروس بيروت يتصدر يوتيوب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تصدر مسلسل عروس بيروت ٢ لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب بنشوب خلاف بين مرام علي " نايا" و ثريا " كارمين بصيص" بسبب اعتناء الثانية بطفلة الاولى في الوقت الذي تمر به بحالة نفسية سيئة بعدالولادة.

وتدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن. 


ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات

وكانت القناة طرحت البرومو الترويجي للعمل، وجاء خلال الإعلان الرسمي للمسلسل يظهر استمرار الرومانسية بين فارس وزوجته ثريا، وعلاقة قوية تجمع ليلى الضاهر بحبيبها عادل عبود، وبكاء هستيري مجهول السبب لابن فارس، ومشاجرة باليد بين ظافر وأحد شخصيات المسلسل.


ويقول ظافر عن بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل "متحمس جدًا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به، خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم".


مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.


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