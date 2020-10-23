الموسم الثاني من عروس بيروت يتصدر يوتيوب

وكانت القناة طرحت البرومو الترويجي للعمل، وجاء خلال الإعلان الرسمي للمسلسل يظهر استمرار الرومانسية بين فارس وزوجته ثريا، وعلاقة قوية تجمع ليلى الضاهر بحبيبها عادل عبود، وبكاء هستيري مجهول السبب لابن فارس، ومشاجرة باليد بين ظافر وأحد شخصيات المسلسل.









ويقول ظافر عن بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل "متحمس جدًا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به، خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم".







