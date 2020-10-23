AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:32 ص
موسيماني مدرب الأهلي
موسيماني مدرب الأهلي
Advertisements
مجدي سلامة
أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق أنه يفضل إراحة علي معلول بعد شكوى الضامة ومشاركة أحمد فتحي أفضل منه. 

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " النادي الأهلي في مواجهة صعبة اليوم أمام الوداد فلابد من احترامه جيدًا مثلما فعل في مباراة الذهاب ".

وتابع : " علي معلول اشتكى من آلالام بالعضلة الضامة ، فاتمنى إراحته خصوصًا أن الفريق قريب من النهائي ".

وأضاف : " أفضل مشاركة أحمد فتحي فهو يمتلك خبرة كبيرة كما أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع الأهلي فسيلعب بكل جد كما تعودنا منه ".

وأختتم : " ميزة موسيماني أنه يلعب على الإستحواذ الكثير وهذا مرهق للخصم ، وأتمنى له مواصلة مسيرته مع الفريق وتكليلها بالنجاح ".

ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم في تمام التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في الدوري

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

فحص طبي لـمحمود وحيد قبل مران الأهلي بالمغرب

ربيع ياسين: الأهلي عانى من التحكيم الإفريقي على مدار تاريخه

أفريقيا يا رجالة.. عماد متعب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد

عماد متعب: موسيماني مبيألفش زي فايلر

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

الاتحاد السكندري: الإعلان عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

فيديو جراف.. علماء آثار يكشفون مفاجأة بـ الهرم الأكبر

لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور

بعد تراجعه 10 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

AdvertisementS

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

مرتضى منصور: باتشيكو من طالب بمواجهة الإسماعيلي بعد تأجيل الرجاء

نجم الزمالك السابق: الكاف تواطأ مع الرجاء المغربي ضدنا

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

حسام حسن: هدفنا تتويج الاتحاد بكأس مصر.. والأهلي والزمالك أحرار

علي معلول خارج تشكيلة الأهلي الأساسية أمام الوداد

الاتحاد السكندري: الإعلان عن التعاقد مع حسام عاشور خلال ساعات

عماد متعب يكشف الفارق بين انفراد قفشة وحسين الشحات أمام الوداد .. و سر توهج مروان محسن

مواعيد ختام الدورى.. الزمالك مع الإسماعيلي 26 أكتوبر والأهلي والجيش آخر الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي