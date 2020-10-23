عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني





وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس : " النادي الأهلي في مواجهة صعبة اليوم أمام الوداد فلابد من احترامه جيدًا مثلما فعل في مباراة الذهاب ".





وتابع : " علي معلول اشتكى من آلالام بالعضلة الضامة ، فاتمنى إراحته خصوصًا أن الفريق قريب من النهائي ".





وأضاف : " أفضل مشاركة أحمد فتحي فهو يمتلك خبرة كبيرة كما أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع الأهلي فسيلعب بكل جد كما تعودنا منه ".





وأختتم : " ميزة موسيماني أنه يلعب على الإستحواذ الكثير وهذا مرهق للخصم ، وأتمنى له مواصلة مسيرته مع الفريق وتكليلها بالنجاح ".





ويواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم في تمام التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق أنه يفضل إراحة علي معلول بعد شكوى الضامة ومشاركة أحمد فتحي أفضل منه.