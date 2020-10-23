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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 852 شابًا واستخراج 2346 رخصة مزاولة حرفة وشهادة قياس مستوى المهارة بالغربية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة،
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هيثم سعد الدين
 أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 852 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل والذين بلغوا  3174 شابًا ، كما تم توفير 80  فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج  2346  ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  21 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 13 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 805 منشآت ( دوري - حملات) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضرًا ، وتلقي 12 شكوي، تم بحث 6 شكاوي منها ، و 6 شكاوي أخري ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 115 شكوى أخري قدمت ورقيًا.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 688 منشأة لإزالة المخالفات .






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