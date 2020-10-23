AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:13 ص
كم عدد السماعات داخل
كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن تخصيص أكثر من 120 مهندسا وفنيًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يديرون النظام الصوتي للحرم المكي بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد عن 6 آلاف سماعة، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.
 
وتشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، هذا ما أكده مدير الإدارة محسن السلمي.
 
وأشار السلمي أن النظام الصوتي ينقل صوت المؤذن والإمام في الصلوات الخمس، والتقاط الصوت يتم من خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف، وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي.
 
وأضاف أن مهندسي الصيانة موزعين على مدار الساعة، للقيام بوضع ميكرفونات احتياطية لمصدر الصوت؛ تعمل حال وجود عطل بشكل تلقائي، ويتم تشغيلها من غرفة التحكم الرئيسية أو الفرعية، أما صحن المطاف فيتم عمل توازن للصوت بداخله عن طريق السماعات المحيطة به.
 
وداخل غرف التحكم يتم عمل توازن الصوت بشكل لا يزعج المصلين، ويصل إلى كل أرجاء المسجد الحرام والساحات المحيطة، ويشترك في هذا النظام الصوتي مع أنظمة النقل المباشر للتلفزيونات والمحطات الإعلامية، والذي يتم من غرف للتحكم ترتبط بوحدة الأنظمة الصوتية الرئيسية.
كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل
كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل
كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوسعة الثالثة للمسجد الحرام.. كل ما تريد معرفته عنها

تفاصيل التوسعة الثالثة للمسجد الحرام.. وصول الطاقة الاستيعابية لـ3 ملايين مصل وتحديث كاميرات المراقبة وأخرى لحصر أعداد المصلين

تعرف على أحدث منتجات أوبو بمصر

تتعرف على كل أفراد أسرتك وتتحكم بالمنزل .. آبل تصدر سماعات HomePod Mini الذكية .. سعر ومواصفات

كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور

خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين.. المعيقلي في مكة والثبيتي في المدينة

ترشيحاتنا

السيسي: مواصلة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.. وإمدادات الطاقة والنقل أساس التكامل في أفريقيا يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

مرتضى منصور: أتفاءل بالنهائيات أمام الأهلي .. وأين تكافؤ الفرص في قرارات الكاف؟

تأكيد رسمي من فرنسا.. أصحاب فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بكورونا

عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 5300 جنيه.. أكثر 10 هواتف مبيعا في 2020

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور