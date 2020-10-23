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مرأة

المشيمة الساقطة.. أسباب وعلاج نزيف الحمل الحاد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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اسماء محمد
فسر الدكتور عمرو عبد العزيز استشاري أمراض النساء والولادة والحقن المجهري، حدوث نزيف حاد لدى المرأة الحامل انه ناتج عن سقوط جزء من المشيمة خاصة فى الشهر السابع، مشددا على ضرورة التعامل المبكر معه حماية لصحة المرأة والجنين.
وأوضح عبد العزيز خلال برنامجه "دكتور العيلة" الإرشادي الطوعي لصحة المرأة، أن أول تعامل مع حالة النزيف الحاد لدى الحامل هو دخولها رعاية الطواريء بأقرب مستشفى وتقديم حقن إكتمال الرئة لحماية الجنين وعقاقير حماية الدم وتعويض الفاقد منه، مشيرا إلى تسبب النزيف فى الإصابة بالمغض الشديد، ويضطر الأطباء إلى توليد المرأة مبكرا بطريقة قيصرية.

وتابع؛ أن نقل الدم للحامل المصابة بالنزيف يستهدف أيضا علاج إنخفاض نسبة الهلموجلوبين إلى "8" فى كثير من الحالات، مطالبا بضرورة تحقيق الراحة البدنية والذهنية واستكمال حقن إكتمال الرئة والابتعاد عن الأدوية المسببة لسيولة الدم كإجراءات لاحقة، مع إجراء التحاليل والفحوصات مجددا مطلع الشهر التاسع للحمل بغرض تحديد موعد الولادة.

وطالب "دكتور العيلة" المرأة الحامل بالحرص الشديد على صحتها خلال الشهر الأخير تجنبا لولادة مبكرة تستدعى دخول الطفل حضانة لفترة طويلة، مع اختيار مكان مجهز ببنك للدم والرعاية المركزة لها والطفل، محذرا من خطورة دخول مستشفيات وعيادات غير مجهزة للطواريء عند الولادة.

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