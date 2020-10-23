AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 25 ألف راكب اليوم على متن 209 رحلات جوية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:07 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 105 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 104 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 13 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24  زيادة في تشغيل الرحلات الجوية ، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 25 الف راكب علي متن 209 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 167 رحلة جوية اليوم على متنهم 20 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 الف راكب على متن 155 رحلة جوية

على متنهم 26 ألف راكب.. مطار القاهرة: وصول وسفر 196 رحلة جوية اليوم

على متن 213 رحلة جوية.. مطار القاهرة: وصول وسفر 23 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة: وصول وسفر 18 ألف راكب اليوم على متن 173 رحلة جوية

مطار القاهرة: تسيير 201 رحلة جوية تقل 25 ألف راكب اليوم

ترشيحاتنا

كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

مصدر حكومي كويتي: خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

بعد فتح المسجد الحرام .. المُصلون لن يتمكنوا من دخول الروضة الشريفة لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية