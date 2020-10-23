بعد تأجيل مباراة الزمالك.. تعافي ثنائي الرجاء المغربي من فيروس كورونا

كان الثنائي أيوب نناح ومحمد زريدة أصيبا بفيروس كورونا، قبل مباراة الرجاء أمام الزمالك، التي أقيمت الأحد الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقي.

وذكرت الإذاعة المغربية ، أن أيوب نناح ومحمد زريدة بات جاهزين لمواجهة الزمالك، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر، بعد إصابة 14 لاعبا في صفوف الوداد بفيروس كورونا.





كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".





وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.







