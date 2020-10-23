بعد فتح أبواب الحرم المكي للمُصلين.. 12 شرطا لأداء الصلاة في مساجد السعودية

، بما يعادل 75% من طاقته الاستيعابية، وذلك بعد رفع تعليق دخول المُصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه إغلاق أبوابه لمدة سبعة أشهر .

وكان قد امتلأ المسجد الحرام بالمُصلين، اليوم في

وطالبت الوزارة اليوم الجمعة بعدم ذهاب المُصلين المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال الأقل من عمر خمسة عشر سنة، ومن تظهر عليه أعراض حرارة أو كحة أو ضيق تنفس.

وأوضحت «الصحة السعودية»، أن تلك الاشتراطات الصحية الواجبة على المُصلين عند الذهاب لأداء صلاة الجمعة، تتضمن إحضار سجادة خاصة ومصحف خاص ومواد معقمة لليدين وكمامة وعدم المصافحة والوضوء في المنزل والتباعد أثناء الصلاة، لحماية المجتمع من عدوى فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقد سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، و تنطلق في السعودية بداية من الأحد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة، وتراهن المملكة على الالتزام بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المعتمرين.





كما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بداية من الأحد طوال المرحلة الثانية التي تستمر على مدار 14 يومًا، وقالت إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و 15 ألف معتمر يوميا، بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.





ودعت جميع المصلين والمعتمرين إلى «ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة وذلك في اطار التوقي من انتشار فيروس كورونا.





وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 تشرين أول/أكتوبر بنسبة 30% (6 الف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والصارمة، فيما تنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر/تشرين الثاني، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة وهي 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلٍ في اليوم .



