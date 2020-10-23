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محافظات

محافظ المنيا: تجهيز 511 مركزا و1099 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:54 م
محافظ المنيا : تجهيز
محافظ المنيا : تجهيز 511 مركز و1099 لجنة فرعية للانتخابات
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تجهيزات واستعدادات مقار اللجان الانتخابية داخل المدينة، للوقف على اللمسات النهائية والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مارثون الانتخابات والتي ستنطلق غدًا وتستمر يومي السبت والأحد، حيث تم تجهيز 511 مركز انتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

رافق المحافظ، خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

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شملت جولة المحافظ، تفقد مقار اللجان بمدارس (صفي الدين ابوشناف - الزهراء الجنوبية – نادي الشعب – مركز التدريب للتشييد والبناء –اللجنة العامة بإستاد الجامعة – مجمع مدارس كفر المنصورة – المنيا الفنية المتقدمة التجارية). 

قال المحافظ، إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومي 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، على ضرورة التنسيق مع الاجهزة الأمنية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري لائق، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

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